Трамп поставил себе «пять с плюсом» за деятельность на посту президента

Дональд Трамп дал своим достижениям на посту президента США наивысшею оценку. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.
«Я ставлю себе «пять с плюсом». Ни один президент не добился того, чего добился я за короткий срок», — заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News.
Трамп отметил, что благодаря его действиям экономика США сейчас находится в лучшем состоянии за всю историю.
В ходе интервью Трампу был задан вопрос, считает ли он, что демократы начнут процедуру импичмента, если получат большинство мест в Палате представителей, как подозревают многие.
Президент сказал: «Если мне объявят импичмент, я думаю, рынок рухнет. Я думаю, все станут бедными».
При этом Трамп выразил сомнение в том, что импичмент вообще может случиться. «Не знаю, как можно подвергнуть импичменту того, кто отлично делает свою работу», – сказал он.29 просмотров