Трамп поставил себе «пять с плюсом» за деятельность на посту президента

Дональд Трамп дал своим достижениям на посту президента США наивысшею оценку. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.

«Я ставлю себе «пять с плюсом». Ни один президент не добился того, чего добился я за короткий срок», — заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Трамп отметил, что благодаря его действиям экономика США сейчас находится в лучшем состоянии за всю историю.

В ходе интервью Трампу был задан вопрос, считает ли он, что демократы начнут процедуру импичмента, если получат большинство мест в Палате представителей, как подозревают многие.

Президент сказал: «Если мне объявят импичмент, я думаю, рынок рухнет. Я думаю, все станут бедными».

При этом Трамп выразил сомнение в том, что импичмент вообще может случиться. «Не знаю, как можно подвергнуть импичменту того, кто отлично делает свою работу», – сказал он.

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