Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России

Президент США Донльд Трамп поссорился с лидерами стран-участниц «Большой семерки» из-за вопроса о возращении России. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

По их информации, американский лидер отверг аргументы других участников саммита, выступивших против этой инициативы. Он подчеркнул, что присутствие России необходимо для обсуждения таких вопросов, как Иран, Сирия и КНДР.

Позицию Трампа поддержал только уходящий в отставку премьер-министр Италии Джузеппе Конте, премьер Японии Синдзо Абэ сохранял нейтралитет, в то время как главы Германии, Великобритании, Канады, Франции и глава Евросовета Дональд Туск заявили о недопустимости возвращения России в G7.

По словам собеседника издания, в этот момент обстановка начала накаляться. «Большинство лидеров настаивали на том, чтобы G7 оставалась семьей, клубом, сообществом либеральных демократий, и поэтому они сказали Трампу о невозможности позволить вернуться президенту [России Владимиру] Путину, который этому не соответствует», — отметил источник (lenta.ru)