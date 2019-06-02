Трамп посоветовал Великобритании покинуть ЕС не выплатив долг

Президент США Дональд Трамп вновь вмешался в политику Великобритании и призвал Лондон в случае необходимости покинуть Евросоюз без договора. «Если они не получат того, чего они хотят, я бы ушел. Если не получаешь той сделки, какую хочешь, если ты не получаешь справедливой сделки, надо уйти», — сказал он в интервью лондонскому еженедельнику Sunday Times, обнародованном в воскресенье, 2 июня.

Трамп также посоветовал Великобритании не выплачивать Евросоюзу долг в размере 39 млрд фунтов стерлингов при выходе из ЕС. «Если бы я был на их месте, то я бы не заплатил 50 млрд долларов. Вот такой я. Я бы не заплатил, это огромная сумма», — сказал он.

По словам американского президента, Лондону следовало бы привлечь к переговорам с Брюсселем о выходе из ЕС антиевропейского популиста Найджела Фараджа, возглавляющего «Партию Брекзита».