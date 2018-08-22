Трамп посоветовал не обращаться к услугам Коэна

Президент США Дональд Трамп посоветовал не пользоваться услугами его бывшего адвоката Майкла Коэна, ранее признавшего себя виновным в восьми нарушениях банковских, налоговых и финансовых законов и законов о выборах.
«Если кто-то ищет хорошего адвоката, я бы настоятельно порекомендовал не пользоваться услугами Майкла Коэна», — написал американский лидер в своем Twitter-аккаунте.Во вторник бывший адвокат Трампа признал себя виновным в восьми нарушениях банковских, налоговых и финансовых законов и законов о выборах. Коэн согласился на сделку со следствием и заявил, что действовал по указанию президента.

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| 2018-08-22T22:18:38+00:00 23 августа 2018, 01:10|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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