Трамп посоветовал не обращаться к услугам Коэна

Президент США Дональд Трамп посоветовал не пользоваться услугами его бывшего адвоката Майкла Коэна, ранее признавшего себя виновным в восьми нарушениях банковских, налоговых и финансовых законов и законов о выборах.
«Если кто-то ищет хорошего адвоката, я бы настоятельно порекомендовал не пользоваться услугами Майкла Коэна», — написал американский лидер в своем Twitter-аккаунте.Во вторник бывший адвокат Трампа признал себя виновным в восьми нарушениях банковских, налоговых и финансовых законов и законов о выборах. Коэн согласился на сделку со следствием и заявил, что действовал по указанию президента.