Трамп посоветовал не обращаться к услугам Коэна

Коэн стал пятым человеком из окружения Трампа, который оказался на скамье подсудимых. Ранее во вторник экс-глава избирательного штаба Трампа Пол Манафорт был признан судом присяжных виновным в ряде финансовых преступлений.Коэн оказался в центре внимания правоохранительных органов еще весной, когда ФБР провело обыски в его доме. В июне Трамп сообщил о том, что Коэн больше не представляет его интересы.

РИА Новости