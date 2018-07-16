Трамп посоветовал Мэй подать в суд на Евросоюз

Президент США Дональд Трамп посоветовал премьер-министру Великобритании Терезе Мэй подать в суд на Евросоюз. Об этом сама Мэй рассказала в воскресенье, 15 июля, медиакорпорации Би-би-си. «Он сказал, что мне стоит обратиться в суд с иском против ЕС. Подать в суд на ЕС. Не вести переговоры, а подать в суд», — сказала Мэй. По ее словам, она решительно отказалась следовать совету Трампа, подчеркнув, что предпочитает продолжать с Брюсселем переговоры.

Впрочем, на совместной пресс-конференции президента США и главы британского правительства, состоявшейся после двусторонней встречи в пятницу, 13 июля, Трамп также посоветовал Мэй «не бежать от переговоров», иначе она «окажется в затруднительном положении». На этом фоне британский премьер еще раз подтвердила свое намерение договориться об «идеальных условиях» выхода Великобритании из ЕС, который запланирован на март 2019 года.

До сих пор Дональд Трамп лишь косвенно упомянул о своем предложении Терезе Мэй. В интервью британскому таблоиду «The Sun» американский президент с разочарованием отметил, что премьер-министр Великобритании не последовала его совету, добавив, что «по всей вероятности, она сочла его слишком жестоким».

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