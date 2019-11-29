Трамп пошел на риск

Глава американского государства, против многих ожиданий, подписал-таки законы, принятые на прошлой неделе Конгрессом, касательно ситуации в Гонконге. И КНР уже выдала нервную реакцию на это событие.

Президент Дональд Трамп поставил подпись под законопроектами, разработанными и принятыми в обеих палатах Конгресса с целью поддержки участников демократических протестов в Гонконге. Трамп подписал два закона, несмотря на громкие возражения со стороны официального Пекина, с которым Вашингтон уже долгое время ведет переговоры об окончании торговой войны.

Законопроект, принятый единогласно в Сенате и почти единогласно (с одним голосом против) в Палате представителей на прошлой неделе, требует от Госдепартамента как минимум один раз в год подтверждать наличие у Гонконга достаточной автономии для продления торговых привилегий со стороны США. Сейчас Гонконг пользуется ими, будучи одним из мировых финансовых центров. Закон, подписанный Трампом, также предусматривает санкции за нарушение прав человека в Гонконге.

Дональд Трамп также подписал еще один законопроект, одобренный Конгрессом: он запрещает экспорт в Гонконг средств для разгона демонстраций – таких как слезоточивый газ, резиновые пули и электрошокеры.

«Я подписал эти законопроекты из уважения к председателю Си Цзиньпину и жителям Гонконга. Они приняты в надежде на то, что лидеры и законодатели Китая и Гонконга смогут мирно урегулировать разногласия, что приведет к долгосрочному миру и процветанию для всех», – говорится в заявлении президента США.

В ответ китайский МИД в четверг вызвал посла США в Пекине, чтобы выразить «решительный протест» в связи с тем, что Дональд Трамп подписал законопроекты о защите прав человека в Гонконге.

Заместитель министра иностранных дел Китая Лэ Юйчэн сказал послу Терри Брандстэду, что этот шаг представляет собой «серьезное вмешательство во внутренние дела Китая», и назвал его «серьезным нарушением международного права», сообщается в заявлении ведомства. Лэ Юйчэн призвал Вашингтон не приводить закон в действие, чтобы «избежать дальнейшего ущерба» для американо-китайских отношений.

Пока неясно, спровоцирует ли решение Трампа срыв торговых переговоров. МИД Китая угрожает принять «жесткие контрмеры», если США продолжат вмешиваться во внутренние дела Китая.

В свою очередь Администрация Гонконга раскритиковала действия властей США, заявив, что они вмешиваются во внутренние дела города и «посылают ложный сигнал» протестующим.

Кстати, ранее американские СМИ сообщали, что Трамп довольно сильно сомневался в том, следует ли подписывать законопроекты из опасений, что это может нанести вред продолжающимся переговорам по торговому соглашению между США и Китаем.

Тем временем полиция Гонконга в четверг, после двухнедельной осады вошла в Политехнический университет и начала поиски улик и опасных предметов. При этом полиция заявляет, что не ищет демонстрантов, которые могут укрываться на территории университета.

Одновременно, 28 ноября, по случаю подписания Дональдом Трампом законов в поддержку местных протестующих, тысячи жителей Гонконга вышли в центр города. Акция прошла в день, когда в США празднуют День благодарения, сообщает Reuters.

Некоторые из протестующих завернулись в американские флаги. Причем несколько сотен человек собрались у здания того самого Политехнического университета. Они скандировали «Слава Гонконгу» и размахивали фонариками в воздухе.

Они прослушали гимн США и проскандировали слова благодарности Трампу. Многие держали плакаты с надписями «Освободить Гонконг, революция нашего времени» и «Спасибо, мистер Трамп». Они заявили, что новые законы США дают им надежду, и сравнили их с подарком ко Дню благодарения.

«Мы проводим эту акцию для того, чтобы показать свою благодарность и поблагодарить американский Конгресс, а также президента США Дональда Трампа за принятие законопроекта», — сказал Сане Чонг, 23-летний студент и один из организаторов кампании в поддержку принятия законов.

Напомним, что сейчас Гонконг имеет собственную исполнительную, законодательную и судебную системы, денежную единицу, полицию, собирает пошлины и налоги. Даже сохраняет представительство в международных организациях. Вот это и есть все те преимущества автономной жизни, которых очень не хотели бы лишаться коренные гонконгцы. Потому что альтернатива известна – оказаться под полной властью коммунистов, от которых будет зависеть всё и вся. Которые не привыкли считаться с реальным мнением народа, принимая своекорыстные решения, якобы «во имя народных интересов». Такого счастья даром никому не надо.