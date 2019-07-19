Трамп попытался оправдаться за слоган «отправьте ее обратно»

Президент США Дональд Трамп попытался дистанцироваться от слогана «отправьте ее обратно», который скандировали его сторонники на мероприятии, где он выступил с критикой в адрес рожденной в Сомали конгрессвумен Ильхан Омар, сообщает Голос Америки.

Демократ Омар в ответ обвинила Трампа в распространении «фашистской идеологии», а в Республиканской партии выражают опасения, что этот провокационный слоган, родившийся из череды твитов и заявлений президента, может задать тон всей его кампании по переизбранию.

«Мы не можем допустить, чтобы эта фраза характеризовала нас», – заявил член Палаты представителей Марк Уокер, добавив, что лидеры республиканцев в Палате обсудили потенциальные риски за завтраком с вице-президентом Майком Пенсом.

«Не нужно, чтобы эта фраза стала нашим предвыборным слоганом», – подчеркнул Уокер.

Трамп в середине дня попытался дистанцироваться от провокационного слогана. Общаясь с журналистами в Белом доме, он сказал: «Мне немного неловко из-за этого… Я бы сказал, что я не доволен этим слоганом. Я с ним не согласен. Однако, опять же, я этого не говорил. Они говорили. А я был с этим не согласен».

| 2019-07-19T13:11:05+00:00 19 июля 2019, 13:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss