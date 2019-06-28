Трамп попросил Путина не вмешиваться в выборы в США

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным попросил его не вмешиваться в выборы президента Соединенных Штатов в 2020 году, передает РИА Новости.
Перед началом переговоров журналисты спросили Трампа, обратится ли он к Путину с таким призывом.
«Конечно», — сказал американский президент. Затем он повернулся к президенту РФ и озвучил эту просьбу.
После президентских выборов 2016 года в США Россию обвинили во вмешательстве в выборы. Москва неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными». Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы разных странах, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.