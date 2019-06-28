Трамп попросил Путина не вмешиваться в выборы в США

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным попросил его не вмешиваться в выборы президента Соединенных Штатов в 2020 году, передает РИА Новости.
Перед началом переговоров журналисты спросили Трампа, обратится ли он к Путину с таким призывом.
«Конечно», — сказал американский президент. Затем он повернулся к президенту РФ и озвучил эту просьбу.
| 2019-06-28T10:13:51+00:00 28 июня 2019, 12:38|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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