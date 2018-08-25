Трамп попросил Помпео пока не ехать в КНДР

Президент США Дональд Трамп отменил визит госсекретаря США Майка Помпео в Северную Корею. Об этом Трамп сообщил в Twitter. «Я попросил Помпео не ехать в Северную Корею сейчас, потому что чувствую, что мы не добились достаточного прогресса относительно денуклеаризации Корейского полуострова. Кроме того, из-за нашей гораздо более жесткой торговой позиции в отношениях с Китаем я не верю, что они помогают в процессе денуклеаризации, как делали это раньше несмотря на действующие санкции ООН», – написал Трамп.

Он отметил, что поездка Помпео в КНДР может состояться «в ближайшем будущем», скорее всего, после решения торговых споров США с Китаем.

«Тем временем я хотел бы передать мои самые теплые пожелания и уважение Ким Чен Ыну. Я с нетерпением жду его скоро!» – написал президент США.

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