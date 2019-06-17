Трамп попросил помощника покинуть Овальный кабинет из-за кашля

«Я не люблю это, вы знаете, я не люблю это. Если вы собираетесь кашлять, пожалуйста, покиньте помещение. Вы просто не можете, вы просто не можете кашлять», — заявил Трамп.

Ранее сообщалось о случае, когда Трамп нецензурно выругался в адрес Малвейни. Это произошло во время встречи с лидерами конгресса в Белом доме, сообщали СМИ со ссылкой на источники, присутствовавшие на встрече. На встрече 4 января Трамп требовал утвердить сумму в размере 5,7 миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой. Когда Малвейни предложил найти компромисс, Трамп «резко прервал его», а потом выругался в его адрес и обвинил в том, что он все испортил.