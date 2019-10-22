Трамп пообещал сирийским курдам помощь в добыче нефти

Президент США Дональд Трамп заявил, что некая американская компания может помочь сирийским курдам в добыче нефти.
«Я всегда говорил, что если вы заходите (в страну) – контролируйте нефть. То же самое здесь. Мы придумаем кое-что с курдами, чтобы у них были какие-то деньги, денежный поток. Мы можем сделать, чтобы одна наша крупная нефтяная компания вошла туда и все сделала правильно. Им нужны деньги, которых у них сейчас практически нет», — сказал Трамп в понедельник журналистам перед заседанием кабинета министров.
Он отметил, что речь идет о «не очень большом нефтяном регионе».
На этом же мероприятии Трамп сообщил, что часть американских военных будет размещена в Сирии в некоем районе для «охраны нефти», то есть в нефтеносном районе.
США и их союзники с 2014 года проводили в Сирии и Ираке операцию против террористической организации ИГ, причем в Сирии действовали без согласия официальных властей страны.(РИА Новости)
| 2019-10-22T12:04:50+00:00 22 октября 2019, 12:39|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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