Трамп пообещал сирийским курдам помощь в добыче нефти

«Я всегда говорил, что если вы заходите (в страну) – контролируйте нефть. То же самое здесь. Мы придумаем кое-что с курдами, чтобы у них были какие-то деньги, денежный поток. Мы можем сделать, чтобы одна наша крупная нефтяная компания вошла туда и все сделала правильно. Им нужны деньги, которых у них сейчас практически нет», — сказал Трамп в понедельник журналистам перед заседанием кабинета министров.

Он отметил, что речь идет о «не очень большом нефтяном регионе». На этом же мероприятии Трамп сообщил, что часть американских военных будет размещена в Сирии в некоем районе для «охраны нефти», то есть в нефтеносном районе. США и их союзники с 2014 года проводили в Сирии и Ираке операцию против террористической организации ИГ, причем в Сирии действовали без согласия официальных властей страны.(РИА Новости)