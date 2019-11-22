Трамп пообещал не дать «раздавить Гонконг за 14 минут»

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что если бы он не он, то китайские солдаты «раздавили» Гонконг за 14 минут. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Гонконг смог избежать страшной участи, так как он вовремя позвонил китайскому председателю Си Цзинпину и попросил не трогать Гонконг.

Трамп утверждает, что у китайского лидера есть миллион солдат под Гонконгом, которые бы могли атаковать местность, но он позвонил ему и переубедил его.

«Пожалуйста, не делай этого. Ты совершишь большую ошибку», — сказал Трамп в разговоре с Си Цзинпином.

Также он намекнул ему, что, если он ослушается, то это повлияет на торговую сделку США с КНР.

| 2019-11-22T21:55:15+00:00 22 ноября 2019, 23:21|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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