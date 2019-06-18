Трамп пообещал начать массовую депортацию нелегалов на следующей неделе

Президент США Дональд Трамп заявил, что на следующей неделе в США начнется массовая депортация нелегальных мигрантов, передает РИА Новости.

«На следующей неделе иммиграционно-таможенная полиция США начнет процесс депортации миллионов нелегальных иностранцев, которые незаконно проникли в Соединенные Штаты. Они будут высланы так же быстро, как и пришли», — написал Трамп на своей странице в Twitter.

Американский президент не упустил случая обвинить своих противников-демократов в бездействии в вопросе контроля миграции.
«Мексика благодаря своим строгим иммиграционным законам делает очень хорошую работу, чтобы остановить людей еще до того, как они доберутся до нашей южной границы. Гватемала готовится подписать Соглашение о «третьей безопасной стране». Единственные, кто ничего не сделает, это демократы в конгрессе», — добавил американский лидер.
| 2019-06-18T08:36:05+00:00 18 июня 2019, 10:18|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss