Трамп пообещал начать массовую депортацию нелегалов на следующей неделе

Президент США Дональд Трамп заявил, что на следующей неделе в США начнется массовая депортация нелегальных мигрантов, передает РИА Новости.
«На следующей неделе иммиграционно-таможенная полиция США начнет процесс депортации миллионов нелегальных иностранцев, которые незаконно проникли в Соединенные Штаты. Они будут высланы так же быстро, как и пришли», — написал Трамп на своей странице в Twitter.
Американский президент не упустил случая обвинить своих противников-демократов в бездействии в вопросе контроля миграции.
«Мексика благодаря своим строгим иммиграционным законам делает очень хорошую работу, чтобы остановить людей еще до того, как они доберутся до нашей южной границы. Гватемала готовится подписать Соглашение о «третьей безопасной стране». Единственные, кто ничего не сделает, это демократы в конгрессе», — добавил американский лидер.