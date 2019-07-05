Трамп пообещал, что скоро американцы установят свой флаг на Марсе

Президент США Дональд Трамп заявил, что астронавты США скоро вновь посетят Луну, а затем доберутся до Марса, где установят американский флаг, передает РИА Новости.
Пятьдесят лет назад, в июле 1969 года американские астронавты первыми высадились на Луне и установили там флаг США. В декабре 2018 года Трамп подписал распоряжение о фактическом возобновлении свернутой при Бараке Обаме лунной программы. По словам президента, США не только оставят на Луне свой флаг и след, но и создадут основу для полета на Марс.
«Мы собирается обратно на Луну очень скоро, а вскоре за этим установим американский флаг на Марсе», — заявил Трамп, выступая на мероприятии «Салют Америке», приуроченном ко Дню независимости США.