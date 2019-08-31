Трамп «понял и простил» уволенную за слова о дочерях президента помощницу

Личная помощника Дональда Трампа отправлена в отставку , как написали американские СМИ, из-за высказывания о дочери президента. Напомним, Мадлен Вестерхаут рассказала журналистам, что глава Белого дома не любит фотографироваться с дочерью Тиффани потому что считает ее слишком полной. По ее мнению Трамп даже не может отличить Тиффани от других в толпе людей. Женщина вообще сомневается в хороших отношениях Трампа с детьми, даже с Иванкой. До увольнения помощница была уверена, что у нее более доверительные отношения с президентом США, чем у него с детьми.

Американский президент прокомментировал эту историю в своем твиттере:

— У Мадлен Вестерхаут было соглашение о конфиденциальности. Она позвонила мне вчера, чтобы извиниться. Я полностью понял и простил ее!онце сообщения Трамп добавил, что любит Тиффани и отлично справляется, видимо, с ролью отца (kp.ru)