Трамп полагает, что Иран в ближайшее время захочет начать переговоры с США

При этом официальной информации о назначении двусторонних контактов пока нет

Президент США Дональд Трамп считает, что Тегеран в обозримом будущем захочет приступить к переговорам с Вашингтоном, однако заявил, что его устроит и сценарий, при котором Иран откажется от контактов. Свое мнение на этот счет он изложил во вторник, выступая перед сторонниками в городе Тампа (штат Флорида).

«Я надеюсь, что с Ираном все получится хорошо, у них сейчас много сложностей. И у меня есть ощущение, что они очень скоро будут с нами говорить. Может, и нет, но и это тоже будет нормально», — сказал он.

В понедельник Трамп заявил о готовности провести встречу с президентом Ирана Хасаном Роухани без предварительных условий. Позднее госсекретарь Майкл Помпео отметил, что одобрит идею Трампа в том случае, если Тегеран все же выполнит ряд предварительных условий. Однако во вторник руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт пояснила, что шеф американской дипломатии поддерживает предложение главы государства. Вместе с тем официальный представитель внешнеполитического ведомства указала, что пока не намечено никаких двусторонних встреч и телефонных переговоров.

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