Трамп покинул встречу с лидерами Конгресса, назвав ее пустой тратой времени

Как сообщили журналистам спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, лидер демократов в Сенате Чак Шумер и ледер демократического меньшинства в Сенате Стэнли Хойер, президент США Дональд Трамп покинул встречу с лидерами Конгресса в Белом доме после того, как Пелоси отрицательно ответила на вопрос президента о том, согласилась ли она с планом строительства стены на границе с Мексикой, сообщает Голос Америки.

Как сообщается, президент Трамп назвал встречу пустой тратой времени.

Ранее в среду (19-й день продолжающегося частичного закрытия федерального правительства) президент США Дональд Трамп посетил апитолийский холм, чтобы провести встречу с законодателями-республиканцами.

По завершении встречи президент заявил, что Республиканская партия едина в своем требовании обеспечения безопасности на границе.

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