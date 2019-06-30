Трамп подвел итоги встречи с Кимом

Президент США Дональд Трамп назвал успешными свои спонтанные переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне на границе двух Корей.

«Это был великолепный день, очень легендарный и исторический», — заявил он журналистам после встречи с главой Северной Кореи, которая продолжалась более часа. «Все были так счастливы, и многие люди в Корее, я заметил, были в слезах», — добавил он.

По словам президента, которые приводит «Дождь», лидеры двух стран договорились возобновить переговоры по ядерному разоружению КНДР. Для этого каждая из сторон соберет команду переговорщиков, которые встретятся уже в ближайшие две-три недели.

Вместе с тем Трамп отказался на данном этапе отменять наложенные на КНДР экономические санкции, но пообещал, что они могут быть ослаблены, если переговоры будут хорошо развиваться.