Трамп подтвердил план выхода США из Парижского соглашения по климату

Президент Дональд Трамп в среду подтвердил план выхода США из Парижского соглашения по климату, менее чем за две недели до срока, в который его администрация может начать формальный процесс выхода из договора, сообщает Голос Америки.

Выступая с речью на 9-й ежегодной конференции участников нефтегазодобывающей отрасли Shale Insight в Питтсбурге, Трамп призвал к увеличению добычи природного газа и нефти в США, рассказал о своих усилиях по снижению требований к энергетической отрасли и о планах его администрации вывести США из международного соглашения по климату, подписанного в 2015 году.

«Парижское соглашение привело бы к закрытию американских производств из-за чрезмерных нормативных ограничений, в которые невозможно поверить, при этом разрешая зарубежным производителям безнаказанно загрязнять окружающую среду», — сказал президент, во время выступления которого на сцене присутствовали десятки рабочих-нефтяников.

«Что мы не будем делать – так это наказывать американский народ, обогащая зарубежных загрязнителей воздуха. С гордостью говорю: это называется “Америка прежде всего”», — заявил Трамп.