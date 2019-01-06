Трамп подтвердил ликвидацию боевика «Аль-Каиды»

Президент США Дональд Трамп подтвердил ликвидацию силами США террориста Джамаля Ахмада Мухаммада Али аль-Бадави, передает РИА «Новости».

Уточняется, что Аль-Бадави был одним из самых разыскиваемых членов «Аль-Каиды» (организация запрещена в России) (запрещена в России).

«Мы только что убили лидера этого нападения Джамаля аль-Бадави. Наша работа против «Аль-Каиды» продолжается», — заявил Трамп.

В августе госдепартамент США в два раза увеличил размер вознаграждения за информацию, которая бы помогла задержанию двух лидеров террористической организации «Аль-Каида» Абдуллы Ахмеда Абдуллы и Сейфа аль-Адля.

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| 2019-01-06T22:51:20+00:00 7 января 2019, 06:10|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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