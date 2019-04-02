Трамп подтвердил готовность закрыть границу с Мексикой

Президент США Дональд Трамп подтвердил свое намерение полностью или частично закрыть границу с Мексикой, если та не справится с потоком нелегальных мигрантов в США со своей стороны, передает РИА Новости.
«Если мы не договоримся с конгрессом, или если Мексика не сделает то, что должна… мы закроем границу – и все. Или мы закроем некоторые участки границы, а не всю ее. Но это единственный вариант ответа, и я однозначно намерен сделать это», — сказал он во вторник журналистам.
Он признал, что это будет иметь негативный эффект на американскую экономику.
«Но для меня и торговля важна, и граница важна, но важнее всего безопасность… У нас будет либо укрепленная граница, либо закрытая граница», — добавил Трамп.
По его мнению, закрытие границы остановит трафик наркотиков на сотни миллионы долларов.