Трамп подтвердил готовность закрыть границу с Мексикой

Президент США Дональд Трамп подтвердил свое намерение полностью или частично закрыть границу с Мексикой, если та не справится с потоком нелегальных мигрантов в США со своей стороны, передает РИА Новости.
«Если мы не договоримся с конгрессом, или если Мексика не сделает то, что должна… мы закроем границу – и все. Или мы закроем некоторые участки границы, а не всю ее. Но это единственный вариант ответа, и я однозначно намерен сделать это», — сказал он во вторник журналистам.
Он признал, что это будет иметь негативный эффект на американскую экономику.
«Но для меня и торговля важна, и граница важна, но важнее всего безопасность… У нас будет либо укрепленная граница, либо закрытая граница», — добавил Трамп.
По его мнению, закрытие границы остановит трафик наркотиков на сотни миллионы долларов.
| 2019-04-03T00:01:36+00:00 3 апреля 2019, 07:11|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss