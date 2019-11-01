Трамп подтвердил, что поменял место жительства с Нью-Йорка на Флориду

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что поменял постоянное место жительства с Нью-Йорка на город Палм-Бич (штат Флорида). Соответствующее сообщение он разместил в четверг на своей странице в Twitter.

«Я и моя семья сделаем Палм-Бич (штат Флорида) нашим постоянным местом жительства. Я обожаю Нью-Йорк и жителей Нью-Йорка, но, к сожалению, несмотря на то, что я каждый год плачу миллионы долларов налогов городу, штату и местным властям, ко мне очень плохо относились политические лидеры как в городе, так и в штате. Мало к кому так плохо относились. Я очень не хотел принимать подобное решение, но в конечном счете так будет лучше для всех. В качестве президента я всегда буду готов помочь Нью-Йорку и замечательным людям Нью-Йорка, он всегда будет занимать в моем сердце особое место», — написал глава американской администрации.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на документы суда округа Палм-Бич сообщила о том, что Трамп поменял постоянное место жительства в связи с налоговыми вопросами.(TASS)