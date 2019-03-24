Трамп подпишет признание суверенитета Израиля над Голанами

Президент США Дональд Трамп подпишет документ о признании израильского суверенитета над Голанами 25 марта, передает Reuters.

Об этом заявил министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац.

По его словам, декрет будет подписан во время визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Белый дом.

Голанские высоты — спорная территория на Ближнем Востоке, большая часть которой контролировалась Израилем, а восточная часть Сирией. Обе страны считают Голанские высоты частью своей территории.

Москва последовательно ориентируется на резолюцию СБ ООН 497 от 17 декабря 1981 года, согласно которой решение Израиля установить свои законы, юрисдикцию и управление на указанной части территории Сирии недействительно и не имеет международной юридической силы.(Газета.Ru)