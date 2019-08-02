Трамп подписал закон о продлении срока наступления потолка госдолга

Президент США Дональд Трамп подписал законопроект о продлении на два года срока наступления потолка государственного долга, передает ТАСС.

«Президент подписал законопроект H. R. 3877 <…>, устанавливающий бюджет на 2020 и 2021 финансовые годы и временно приостанавливающий срок наступления потолка государственного долга», — говорится в заявлении.

Инициатива, которая позволяет правительству неограниченно увеличивать федеральные займы до конца июля 2021 года, была в четверг одобрена Сенатом Конгресса США, ее поддержали 67 сенаторов, против высказались 28.

Ранее инициативу одобрила Палата представителей. После подписания Трампом законопроект считается вступившим в силу.

| 2019-08-02T21:54:06+00:00 2 августа 2019, 23:17|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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