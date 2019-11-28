Трамп подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге

Президент США Дональд Трамп в среду подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Одобренная ранее обеими палатами Конгресса США законодательная инициатива требует от американской администрации регулярно отчитываться перед законодателями о ситуации в этом специальном административном районе КНР и предусматривает возможность введения санкций в отношении лиц, которые, по мнению Вашингтона, несут ответственность за нарушение там прав человека. Китайские власти ранее выразили США решительный протест в связи с одобрением законопроекта.

Помимо этого, американский лидер подписал закон, «запрещающий экспорт специализированного полицейского оборудования из США в Гонконг», направленный на обеспечение того, чтобы американские спецсредства для разгона демонстрантов не использовались местными правоохранителями. «Я подписал эти законы из уважения к председателю КНР Си Цзиньпину и жителям Гонконга. Они (законы — прим. ТАСС) вводятся в надежде, что лидеры и представители Китая и Гонконга смогут мирно урегулировать свои разногласия, что приведет к долгосрочному миру и процветанию для всех», — говорится в заявлении Трампа.(ТАСС)