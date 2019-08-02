Трамп подписал указ, вводящий новые санкции против России по делу Скрипалей

Президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий второй пакет санкций против России по так называемому делу Скрипалей. Об этом сообщила в четверг газета Politico со ссылкой на свои источники в вашингтонской администрации.

Они не поясняют, о каких именно рестрикциях идет речь.

Президент в четверг подписал указ, касающийся процедуры выполнения положений о введении санкций в отношении страны, нарушившей американский закон о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения от 1991 года. Именно он стал юридическим основанием для ввода против РФ первого пакета санкций по делу Скрипалей в конце августа 2018 года.(ТАСС)