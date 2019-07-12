Трамп подписал указ, который поможет узнать гражданство всех людей в США

Президент США Дональд Трамп в пятницу подписал указ, который позволит администрации добиться получения информации о том, сколько граждан США и других стран проживает в стране, не прибегая к вопросу о гражданстве в переписи населения 2020 года, свидетельствует текст указа, распространенный Белым домом.
Ранее Верховный суд США заблокировал вопрос добавления графы «гражданство» в перепись населения, на котором настаивает президент Дональд Трамп. Верховный Суд посчитал, что администрация представила недостаточно оснований в пользу добавления новой графы.
«Бюро переписи пришло к выводу на основании опыта, что административные записи, к которым у него есть доступ, могут позволить определить статус гражданства примерно 90 процентов населения… Настоящим я приказываю всем управлениям предоставить информацию, запрошенную министерством (торговли, в ведении которого находится перепись – ред.) в максимально дозволенном законом объеме», — говорится в указе.
| 2019-07-12T08:07:53+00:00 12 июля 2019, 08:50|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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