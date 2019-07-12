Трамп подписал указ, который поможет узнать гражданство всех людей в США

«Бюро переписи пришло к выводу на основании опыта, что административные записи, к которым у него есть доступ, могут позволить определить статус гражданства примерно 90 процентов населения… Настоящим я приказываю всем управлениям предоставить информацию, запрошенную министерством (торговли, в ведении которого находится перепись – ред.) в максимально дозволенном законом объеме», — говорится в указе.