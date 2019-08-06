Трамп подписал указ, блокирующий собственность властей Венесуэлы в США

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, предусматривающий полную блокировку собственности правительства Венесуэлы в американской юрисдикции и запрет на любое предоставление ему финансовых средств, товаров и услуг. Текст указа распространила в понедельник пресс-служба Белого дома.

«Я пришел к выводу, что необходимо заблокировать собственность правительства Венесуэлы в свете продолжающейся узурпации власти нелегитимным режимом [президента Венесуэлы] Николаса Мадуро», — говорится в письме президента, направленном руководству Конгресса США.

Речь идет о «всей собственности и имущественных интересах правительства Венесуэлы, которые находятся в Соединенных Штатах, в будущем окажутся в США, находятся в настоящий момент или будут находиться в собственности или под контролем любого лица (физического или юридического — прим. ТАСС) из США». Они «блокируются и не могут быть переданы, оплачены, экспортированы, сняты со счетов, и с ними не могут быть совершены никакие иные действия», говорится в указе. Отмечается, что он вступил в силу 5 августа.

Под блокировку подпадают активы всех ведомств правительства латиноамериканской страны, а также Центрального банка Венесуэлы и государственной нефтяной компании PDVSA, уточняется в документе. Кроме того, санкции распространяются на всех «лиц, находящихся в подчинении или под контролем, как прямо, так и косвенно, перечисленных выше [ведомств и организаций]», а также всех, кто «действует или намерен действовать прямо или косвенно в интересах или от лица перечисленных выше [ведомств и организаций]», подчеркивается в тексте.