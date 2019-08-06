Трамп подписал указ, блокирующий собственность властей Венесуэлы в США

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, предусматривающий полную блокировку собственности правительства Венесуэлы в американской юрисдикции и запрет на любое предоставление ему финансовых средств, товаров и услуг. Текст указа распространила в понедельник пресс-служба Белого дома.
«Я пришел к выводу, что необходимо заблокировать собственность правительства Венесуэлы в свете продолжающейся узурпации власти нелегитимным режимом [президента Венесуэлы] Николаса Мадуро», — говорится в письме президента, направленном руководству Конгресса США.
Речь идет о «всей собственности и имущественных интересах правительства Венесуэлы, которые находятся в Соединенных Штатах, в будущем окажутся в США, находятся в настоящий момент или будут находиться в собственности или под контролем любого лица (физического или юридического — прим. ТАСС) из США». Они «блокируются и не могут быть переданы, оплачены, экспортированы, сняты со счетов, и с ними не могут быть совершены никакие иные действия», говорится в указе. Отмечается, что он вступил в силу 5 августа.
Под блокировку подпадают активы всех ведомств правительства латиноамериканской страны, а также Центрального банка Венесуэлы и государственной нефтяной компании PDVSA, уточняется в документе. Кроме того, санкции распространяются на всех «лиц, находящихся в подчинении или под контролем, как прямо, так и косвенно, перечисленных выше [ведомств и организаций]», а также всех, кто «действует или намерен действовать прямо или косвенно в интересах или от лица перечисленных выше [ведомств и организаций]», подчеркивается в тексте.
Перечисленным выше лицам, а также тем, кто «материально содействовал, спонсировал или оказывал финансовую, материальную или технологическую помощь, а также предоставлял товары и услуги» фигурантам санкционного списка, указ запрещает въезд на территорию США. Вводится также запрет на «перевод каких-либо взносов, предоставление средств, товаров или услуг» тем, на кого распространяется действие указа. Исключение делается лишь для чиновников американского федерального правительства, которые выполняют его официальные поручения. Кроме того, разрешаются «транзакции, связанные с предоставлением продовольствия, одежды и медицинских препаратов, которые должны использоваться для облечения страданий населения».
Как отмечает газета The Washington Post, указ Трампа фактически означает «введение полного экономического эмбарго» против Венесуэлы. Ранее президент США утвердительно ответил на вопрос журналистов о том, рассматривают ли американские власти возможность установления блокады и изоляции в отношении Боливарианской Республики, учитывая объем иностранной помощи, который получает Каракас от Москвы, Тегерана и Пекина.(ТАСС)