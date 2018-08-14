Трамп подписал оборонный бюджет США

13 августа президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2019 финансовый год, он составил $716 млрд. Об этом информирует сайт Белого дома. В числе затрат, которые предусмотрены бюджетом, указаны $250 млн для оборонных нужд Украины. Документ, который подписал Трамп, был подготовлен сенатором-республиканцем Джоном Маккейном. В законе, в частности, предусмотрены поощрительные меры для стран, готовых покупать американские вооружения вместо российских.

Источник: gordonua.com

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