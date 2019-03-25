Трамп поддержал предложение о поставках туркменского газа в Европу через Азербайджан

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Туркменистан воспользуется возможностями экспорта своего газа на Запад в связи с недавним определением правового статуса Каспийского моря.

Как сообщает РИА Новости, об этом пишет русскоязычная газета правительства «Нейтральный Туркменистан».

«Надеюсь, что Туркменистан сможет воспользоваться новыми возможностями экспорта газа на Запад в связи с недавним определением правового статуса Каспийского моря», — говорится в поздравительном письме Дональда Трампа туркменскому президенту Гурбангулы Бердымухамедову по случаю праздника Новруз.

Отметим, что, как стало известно 20 февраля, ЕС предложил Туркменистану поставлять газ в Европу через территорию Азербайджана. Как пояснил член Еврокомиссии (ЕК) по бюджету и человеческим ресурсам Гюнтер Эттингер, Азербайджан обладает инфраструктурой для транзита голубого топлива.