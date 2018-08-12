Трамп поддержал бойкот Harley Davidson

Президент США Дональд Трамп в воскресенье поддержал бойкот американской мотоциклетной компании Harley Davidson, что стало очередным поворотом в споре компании и президента по поводу пошлин на сталь.

Базирующаяся в Висконсине компания ранее в этом году объявила о планах перенести производство предназначенных для мотоциклов из США на зарубежные заводы, чтобы избежать пошлин, введенных Евросоюзом в ответ на пошлины Трампа на импортную сталь и алюминий.

Трамп подверг критике Harley Davidson, призвав к введению повышенных, целенаправленных налогов и пригрозив создать стимулы для привлечения в США иностранных производителей для усиления конкуренции.

«Многие владельцы Harley Davidson планируют объявить бойкот компании, если она перенесет производство за рубеж. Здорово! Большинство других компаний движутся в нашем направлении, включая конкурентов Harley. Очень плохой шаг! Скоро в США будут равные или даже лучшие условия», – написал Трамп в Твиттере.

Компания Harley Davidson неоднократно отказывалась комментировать заявления Трампа. В воскресенье она также была недоступна для комментариев.

По оценкам компании, пошлины ЕС обойдутся ей в 30-45 миллионов долларов до конца года и в 90-100 миллионов долларов в год.

В субботу Трамп встретился с группой байкеров, которые являются его сторонниками. Он сфотографировался со 180 байкерами в его гольф-клубе в Бедминстере, штат Нью-Джерси, где он проводит отпуск.

Мотоциклетные компании, расположенные за пределами США, включают японские Honda Motor и Yamaha, европейские BMW и Ducat, индийские Hero MotoCorp и Bajaj Auto и другие.

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