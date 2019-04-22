Трамп подчеркнул поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины

Президент США Дональд Трамп в воскресенье в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским пожелал ему успехов и назвал выборы важным этапом в истории Украины. Об этом говорится в распространенном Белым домом заявлении.

«Президент Дональд Трамп поговорил сегодня [в воскресенье по телефону] с избранным президентом [Украины] Владимиром Зеленским и поздравил его с победой на прошедших 21 апреля выборах на Украине. Президент [США] пожелал ему успехов и назвал выборы важным этапом в истории Украины, отметив их мирный и демократический характер», — отмечается в сообщении для прессы.

Американский лидер «подчеркнул непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины — в пределах ее международно признанных границ — и выразил готовность работать вместе с избранным президентом Зеленским и украинским народом в деле проведения реформ, которые укрепят демократию, повысят благосостояние и искоренят коррупцию» в стране.