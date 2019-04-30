Трамп подал иск против Deutsche Bank

Президент США Дональд Трамп, трое его детей и семь его компаний подали федеральный иск против Deutsche Bank и финансовой корпорации Capital One, чтобы запретить им подчиняться федеральным повесткам в рамках расследований финансовых операций президента.

В иске, поданном в суд Южного округа штата Нью-Йорк, утверждается, что требования о предоставлении документов, выдвинутые подконтрольными демократам комитетами Палаты представителей, не имеют правомерной или законной цели.

«Повестки были выпущены с целью преследования президента Дональда Трампа, исследования каждого аспекта его личных финансов, его бизнеса, а также частной информации о президенте и его семье», – говорится в иске.

В документе также утверждается, что демократы надеются «натолкнуться на что-то, что они смогут предать огласке и использовать в качестве политического инструмента против президента».