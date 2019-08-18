Трамп по ошибке оскорбил своего сторонника

Президент США Дональд Трамп в выступлении перед избирателями в рамках президентской кампании 2020 года в штате Нью-Гэмпшир не сразу распознал в активно жестикулирующем мужчине своего сторонника. Во время выступления главы Белого дома в четверг один из слушателей на трибуне начал размахивать кулаками и кричать что-то невнятное. Президент воспринял это как жест неодобрения своей речи и попросил охрану вывести человека со стадиона. «У этого парня серьезные проблемы с весом. Иди домой, начни заниматься», — бросил вдогонку американский лидер.

Сторонником Трампа оказался 64-летний отставной военный Фрэнк Доусон, о реальном отношении которого к президенту можно судить в том числе и по футболке «Трамп 2020». Когда недоразумение вскрылось, Трамп, как сообщает агентство Reuters, позвонил Доусону прямо с «борта номер один», однако не смог дозвониться, поскольку последний еще находился на стадионе, где сигнал не проходил.

В итоге президент оставил ему голосовое сообщение, в котором поблагодарил за выраженную поддержку. Сам Доусон в кратком интервью газете The Boston Globe не стал раскрывать всех деталей президентского звонка. Он признался, что не слышал слов Трампа о лишнем весе: «Это вообще не имеет значения. Он по-прежнему мой президент. Мне нравится то, что он делает для страны».

Очередные выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года. Первые собрания партийных активистов в ходе будущей президентской кампании состоятся в штате Айова уже в начале февраля 2020 года.(ТАСС)