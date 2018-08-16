Трамп пересмотрит систему предоставления доступа к секретным документам

Ранее Трамп отозвал допуск к секретным материалам экс-директора ЦРУ Джона Бреннана.»Вопрос о секретном доступе г-на Бреннана поднимает вопрос более широкий вопрос о практике, когда бывшие чиновники получают доступ к наиболее чувствительным секретам нашей страны на протяжении долгого времени после того, как их служба в правительстве завершилась. Подобный доступ особенно не подходит для бывших официальных лиц, которые перешли на крайние партийные позиции и пытаются использовать свой доступ к секретной информации, настоящий или мнимый, чтобы придать легитимность своим политическим нападениям», — говорится в заявлении Трампа, которое зачитала Сандерс.

«Доступ к секретам нашей страны должен предоставляться на основе интересов страны, а не личных интересов. По этой причине я начал рассматривать более широкий вопрос о доступе официальных лиц к секретным документам», — говорится в заявлении президента США.

РИА Новости