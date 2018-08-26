Трамп перепутал цвета американского флага в детской раскраске

Американский президент Дональд Трамп перепутал цвета национального флага. Это произошло в пятницу, 24 августа, во время визита в одну из больниц штата Огайо, когда он вместе с детьми раскрашивал нарисованный на листке бумаги флаг. Об этом сообщает The Washington Examiner.

Главу государства сопровождал министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар. В своем микроблоге в Twitter он разместил серию фотографий. На одной из них видно, как Трамп закрасил одну из полос флага в синий цвет. На самом деле в полосах чередуются только красный и белый цвета.

Ошибка президента повлекла недовольство в соцсетях. Пользователи возмутились незнанием Трампа и припомнили, как он сам в конце июля призвал дисквалифицировать игроков Национальной футбольной лиги (НФЛ, американский футбол) за неуважительное отношение к национальной символике.

Речь идет об акции протеста во время исполнения национального гимна. Игроки становятся на колено, привлекая таким образом внимание к проблемам чернокожего населения США.

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