Трамп озвучил очередное предупреждение Турции

Президент США Дональд Трамп предупредил турецкую сторону о недопустимости нанесения ударов по американским военнослужащим или союзникам Вашингтона в Сирии. Об этом он заявил в понедельник, отвечая на вопросы журналистов.

«Мы присутствуем в Сирии много лет. Предполагалась, что это будет краткосрочная задача», — сказал он. По словам Трампа, в «небольшом секторе», где Турция начала операцию, находились 50 американских военнослужащих.

«Я не хочу, чтобы они были ранены или убиты, чтобы с ними что-то случилось. Я сказал президенту Эрдогану: «Не навредите кому-либо из наших людей или столкнетесь с большими проблемами».

| 2019-10-08T01:37:18+00:00 8 октября 2019, 09:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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