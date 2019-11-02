Трамп ответил на заявление Клинтон о политиках — «агентах России»

Президент США Дональд Трамп вступился за кандидата-демократа на выборах 2020 года Тулси Габбард и кандидата от «зеленых» на президентских выборах 2016 года Джилл Стайн, названных Хиллари Клинтон «агентами России». Об этом 2 ноября сообщает «РИА Новости».

Трамп заступился за женщин, обвиненных экс-госсекретарем и своей бывшей соперницей в борьбе за президентский пост, в ходе своего выступления в Миссисипи.

«Она красотка, конечно, вы не слыхали, что было на прошлой неделе? Не знаю насчет, кто такая Тулси Габбард, но одно я знаю: она не агент России. И Джилл Стайн — она зелененькая, конечно, но это не страшно… я знаю, что она не агент России», — цитирует Трампа агентство.

Американский лидер пожаловался, что Клинтон озвучивала подобные обвинения и в его адрес, после чего он два года добивался доказательства обратного.

Сторонники действующего президента поддержали критику в адрес бывшего госсекретаря, выкрикивая: «Под замок ее!»

18 октября Хиллари Клинтон назвала Тулси Габбард «любимым кандидатом русских», а Джилл Стайн — российской шпионкой, обвинив последнюю в том, что она помешала ей выиграть выборы в 2016 году. Габбард в ответ заявила, что Клинтон — это олицетворение коррупции и «разжигательница войны». Стайн также раскритиковала Клинтон, назвавшую ее «русским агентом» (iz.ru)