Трамп ответил на критику со стороны британского посла

Дональд Трамп отреагировал на сообщения СМИ, что посол Великобритании в США Ким Дэррок негативно характеризовал его перед своим руководством в Лондоне, передает РИА Новости.
Телеканал CNN ранее сообщил, что Дэррок в секретных дипломатических телеграммах и информационных записках называл Трампа «неумелым» и «некомпетентным», а также высказывал мнения, что карьера американского лидера «может закончиться позорно». Происходящие в Белом доме конфликты Дэррок называл «ножевыми боями».
«Посол не служил на благо Соединенного Королевства», — сообщил Трамп журналистам. «Мы не являемся большими фанатами этого человека», — также отметил президент.