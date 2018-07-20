Трамп отверг предложение Путина о допросе граждан США

Президент США Дональд Трамп отверг предложение президента России Владимира Путина позволить российским следователям допросить ряд граждан США, включая бывшего посла США в Москве Майкла Макфола.

«Это предложение было искренне сделано президентом Путиным, однако президент Трамп не согласен с ним», — заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в четверг, 19 июля. Одновременно она выразила надежду на то, что Путин «позволит 12 россиянам приехать в США, чтобы доказать свою невиновность или вину». Речь идет о 12 гражданах России, которым министерство юстиции США предъявило официальные обвинения «в совершении преступлений, направленных на вмешательство в президентские выборы в США».

Путин после саммита с Трампом в Хельсинки 16 июля заявил, что он может согласиться на допрос Минюстом США этих 12 россиян в том случае, если Соединенные Штаты согласятся на допрос ряда американских граждан российскими следователями. Только 18 июля Белый дом заявлял, что предложение Путина рассматривается, хотя Госдепартамент США считает российские обвинения в адрес этих американцев абсурдными.

Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер назвал возмутительной реакцию Белого дома на предложение Путина организовать допрос российскими следователями фигурантов дела против Браудера о мошенничестве. Бывший посол США в РФ Макфол также призывал Вашингтон отвергнуть «смехотворную просьбу» Путина, поскольку, по его мнению, в противном случае будет поставлен знак равенства «между законными обвинениями США в адрес российских разведчиков и сумасшедшей, полностью сфабрикованной историей, придуманной Путиным».

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