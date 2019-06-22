Трамп отверг обвинения в изнасиловании журналистки в середине 1990-х годов

Президент США Дональд Трамп отверг обвинения в изнасиловании более чем 20-летней давности, с которыми выступила известная американская журналистка Джин Кэрролл. «Я никогда в своей жизни не встречал эту персону», — говорится в его заявлении, распространенном в пятницу, 21 июня, Белым домом.

Одновременно Трамп выразил уверенность, что тем самым Кэрролл пытается повысить продажи своей новой книги. «Ее следует продавать в отделе художественной литературы», — добавил американский президент, пишет dw.com.

В тот же день журнал New York Magazine опубликовал выдержки из новой книги 75-летней колумнистки, в которых та утверждает, что Трамп изнасиловал ее в конце 1995 или начале 1996 года в примерочной нью-йоркского универмага Bergdorf Goodman. Кэрролл сообщила, что уже ранее была знакома с Трампом и он попросил ее о помощи в выборе подарка подруге. В бутике он заставил ее зайти в примерочную и там совершил сексуальное насилие. По словам журналистки, она не обратилась в полицию, но рассказала о произошедшем двум близким друзьям.