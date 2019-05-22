Трамп отверг обвинения со стороны Пелоси

Президент Дональд Трамп в среду отверг обвинения спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, которая заявила, что он занимается укрывательством, сообщает Голос Америки.

«Я не занимаюсь укрывательством», – сказал Трамп, выступая в Розовом саду Белого дома. У президента было назначено совещание по проблемам инфраструктуры с Пелоси и лидером демократического меньшинства в Сенате Чаком Шумером, однако он заявил, что при таких обстоятельствах встреча невозможна.

Пелоси, выступая перед журналистами после Трампа, сказала, что президент «не готов» работать над историческим двухпартийным планом по инфраструктуре.

«По какой-то причине – возможно, из-за недостатка уверенности с его стороны, – он не смог встретить тот огромный вызов, с которым мы сталкиваемся, – сказала она журналистам. – Он просто отказался».

«Я молюсь за президента Соединенных Штатов и за Соединенные Штаты Америки», – добавила Пелоси.

Шумер, в свою очередь, сказал, что президенту «пришлось бежать», когда ему задали вопрос о том, как он планирует финансировать инфраструктурные проекты. При этом Шумер отметил, что демократы хотят сотрудничать с президентом, чтобы достичь договоренности по вопросу о модернизации инфраструктуры.