Трамп оценил возможность переговоров с Ираном

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что, если Тегеран намерен вести переговоры с США, то Вашингтон положительно отреагирует на такое предложение. Об этом он заявил перед началом переговоров с премьер-министром Японии Абэ Синдзо.

При этом американский президент полагает, что Иран «хотел бы вести переговоры».

«Никто не хочет, чтобы происходили ужасные вещи», — цитирует Трампа CGTN, передает mediarepost.ru.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Госдепартамент США восемь раз официально обращался к Тегерану с призывом начать переговоры.

| 2019-05-27T08:19:32+00:00 27 мая 2019, 09:33|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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