Трамп отрицает, что называл Меган Маркл «злобной»

Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения СМИ о том, что он якобы назвал супругу британского принца Гарри герцогиню Сассекскую Меган «злобной» за ее высказывания о нем в прошлом.

«Я никогда не называл Меган Маркл «злобной». Это все сделано лживыми СМИ… Будут ли CNN, New York Times и другие извиняться? Сомневаюсь в этом!» — написал Трамп в своем Twitter.

Ранее британская газета Sun и ряд других зарубежных СМИ сообщили, что Трамп назвал Меган Маркл «злобной» за ее прошлые высказывания о нем.

Американская актриса Меган Маркл до того, как вышла замуж за принца Гарри, очень критически отзывалась о Трампе.