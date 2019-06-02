Трамп отрицает, что называл Меган Маркл «злобной»

Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения СМИ о том, что он якобы назвал супругу британского принца Гарри герцогиню Сассекскую Меган «злобной» за ее высказывания о нем в прошлом.

«Я никогда не называл Меган Маркл «злобной». Это все сделано лживыми СМИ… Будут ли CNN, New York Times и другие извиняться? Сомневаюсь в этом!» — написал Трамп в своем Twitter.

Ранее британская газета Sun и ряд других зарубежных СМИ сообщили, что Трамп назвал Меган Маркл «злобной» за ее прошлые высказывания о нем.

Американская актриса Меган Маркл до того, как вышла замуж за принца Гарри, очень критически отзывалась о Трампе.

| 2019-06-02T17:44:52+00:00 2 июня 2019, 17:58|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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