Трамп отменил секретные переговоры с талибами

Президент США Дональд Трамп объявил об отмене переговоров с лидерами «Талибана» и президентом Афганистана Ашрафом Гани Ахмадзаем после теракта в Кабуле. Как передает Lenta.ru, об этом американский лидер сообщил в своем Twitter-аккаунте.

«Без ведома практически всех, ключевые лидеры «Талибана» и отдельно президент Афганистана собирались тайно встретиться со мной в Кэмп-Дэвиде в воскресенье. Сегодня вечером они должны были приехать в Соединенные Штаты. К сожалению, с целью создать ложные рычаги воздействия, они признались в нападении в Кабуле», — написал Трамп.

Глава США добавил, что в результате происшествия погибли 12 человек.

В конце июля в Афганистане сформировали правительственную делегацию для переговоров с талибами.

Американская сторона в последние месяцы ведет переговоры о прекращении огня и выводе иностранных войск из Афганистана. Весной в Пентагоне сообщили, что у страны впервые с начала войны появился шанс на достижение мира.