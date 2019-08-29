Трамп отменил поездку в Польшу

Президент США Дональд Трамп заявил, что отменил намеченный на эти выходные визит в Польшу на фоне приближающегося к западному побережью страны урагана «Дориан».
Ранее планировалось, что Трамп посетит Польшу 31 августа-2 сентября и примет участие в мероприятиях в честь 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
«Чтобы гарантировать, что все ресурсы федерального правительства сконцентрированы на приближающемся шторме, я решил направить нашего вице-президента Майка Пенса в Польшу на эти выходные вместо меня», — сказал он журналистам.
По его словам, он только что говорил по телефону с президентом Польши Анджеем Дудой.
| 2019-08-30T00:46:26+00:00 30 августа 2019, 00:32|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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