Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за ее отказа продать Гренландию

Президент США Дональд Трамп отложил встречу с премьером Дании Метте Фредериксен из-за ее нежелания обсуждать продажу крупнейшего в мире острова Гренландия.
Фредериксен ранее назвала идею Трампа абсурдной, но отметила, что Дания по-прежнему готовится к визиту президента США, запланированному на 2-3 сентября.
«Дания — очень особенная страна с невероятными людьми, но, основываясь на комментариях премьер-министра Метте Фредериксен, что она не заинтересована в обсуждении приобретения Гренландии, я перенесу нашу встречу, запланированную через две недели, на другое время», — написал Трамп в Twitter.
Ранее в ходе пресс-конференции Трамп подтвердил, что действительно интересовался возможностью покупки Гренландии. Остров принадлежит Дании и имеет стратегическое значение для освоения Арктики.(РИА Новости)