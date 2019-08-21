Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за ее отказа продать Гренландию

Президент США Дональд Трамп отложил встречу с премьером Дании Метте Фредериксен из-за ее нежелания обсуждать продажу крупнейшего в мире острова Гренландия.
Фредериксен ранее назвала идею Трампа абсурдной, но отметила, что Дания по-прежнему готовится к визиту президента США, запланированному на 2-3 сентября.

«Дания — очень особенная страна с невероятными людьми, но, основываясь на комментариях премьер-министра Метте Фредериксен, что она не заинтересована в обсуждении приобретения Гренландии, я перенесу нашу встречу, запланированную через две недели, на другое время», — написал Трамп в Twitter.

Ранее в ходе пресс-конференции Трамп подтвердил, что действительно интересовался возможностью покупки Гренландии. Остров принадлежит Дании и имеет стратегическое значение для освоения Арктики.(РИА Новости)
| 2019-08-21T05:30:34+00:00 21 августа 2019, 07:51|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss