Трамп отказался помогать Сирии

Помогать Сирии будут Саудовская Аравия и другие богатые ближневосточные страны, написал президент США Дональд Трамп в Twitter.

«Соединенные Штаты прекратили нелепые выплаты на развитие Сирии в размере 230 миллионов долларов. Саудовская Аравия и другие богатые страны Ближнего Востока будут платить вместо США. Я хочу развивать США, нашу армию и страны, которые нам помогают», — написал Трамп.

Ранее Госдепартамент США объявил о решении перенаправить на другие цели 230 миллионов долларов, которые планировалось выделить на стабилизацию ситуации в районах Сирии, очищенных от террористов ДЕАШ. Как сообщила официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт, указанное решение принято госсекретарем США Майком Помпео по согласованию с Белым домом.

В марте Трамп приостановил выделение более 200 миллионов долларов, которые были предназначены для восстановления подконтрольных террористам YPG/PKK районов Сирии.

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| 2018-08-19T11:48:38+00:00 19 августа 2018, 13:20|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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