Трамп осудил заявление Макрона по НАТО

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о «смерти мозга НАТО» является крайним неуважением к альянсу. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, прибывший в Лондон для участия в саммите лидеров НАТО, сообщает Агентство Анадолу.

Трамп процитировал слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Макрон сам нуждается в проверке на предмет «смерти мозга».

Он также сказал, что может представить, что Франция выходит из НАТО, что, по его мнению, было бы удивительно, поскольку она нуждается в большей защите, чем кто-либо другой.

«Я действительно представляю себе, как Франция выходит», – заявил он журналистам на встрече с главой НАТО в Лондоне.

«Я смотрю на [президента Франции Эммануэля Макрона] и говорю, что ему нужна защита больше, чем кому-либо другому, и я представляю себе, как он уходит. Так что я немного удивлен этим», – сказал Трамп.

Трамп также заявил, что ситуация с Евросоюзом может очень сильно осложнится, если в блоке не произойдут улучшения в вопросах торговли и отношений с НАТО.

«Я не хочу, чтобы Франция вводила дополнительные налоги в отношении американских компаний. Если кто и должен повышать налоги и пошлины, так это США, а не Франция», — сказал Трамп.

Президент также коснулся темы отношений Турции и США.

По его словам, США и Турцию связывают позитивные отношения.

«Американские военные долгое время сохраняли присутствие у турецкой границы, а теперь войска выведены с северо-востока Сирии. Турция делает хорошую работу», — сказал Трамп.

Турция очень помогла США в ходе операции по ликвидации главаря ДЕАШ Абу Бакра аль-Багдади, отметил президент.

«Анкара сделала все от нее зависящее. Турция оказала Вашингтону большую услугу», — сказал Трамп.