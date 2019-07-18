Трамп осудил призывы сторонников выслать конгрессвуман-мусульманку

Президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен своими сторонниками, которые предлагали «отправить домой» конгрессвуман-мусульманку из Миннесоты Ильхан Омар, которая в детстве иммигрировала в США из Сомали и является известным критиком американского лидера.

В среду на митинге, где выступал Трамп, сторонники президента скандировали по адресу Омар: «Отправьте ее домой!». Сам Трамп ранее призвал Омар вернуться обратно в эту страну, если ей не нравится Америка.

«Я недоволен этим. Я с этим не согласен», — сказал Трамп журналистам в ответ на просьбу прокомментировать выкрики его сторонников. На вопрос, почему он не остановил их, Трамп возразил, что остановил, поскольку «начал быстро говорить».

Тем временем демократы в палате представителей заявили, что Омар подвергается опасности из-за нападок со стороны Трампа. «Мне совершенно ясно, что ее (Омар) жизнь находится в непосредственной опасности», — заявил влиятельный конгрессмен Бобби Раш, которого цитирует газета Politico. В свою очередь, депутат Рэй Луджан, занимающий четвертое место в иерархии демократов в палате представителей, обвинил Трампа в подстрекательстве к насилию.